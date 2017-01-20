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20.01.17 / 15:01 Новости / Россия и мир

«Газпром» увеличит мощность проектируемого завода СПГ в Томской области

На 17%

газпром томск«Газпром» решил увеличить мощность проектируемого завода по сжижению природного газа (СПГ) в Томской области. Власти региона сообщили об этом в пятницу.

Мощность вырастет на 17%. Это позволит увеличить производительность завода СПГ с 6 до 7 тонн/час.

Отметим, в 2012 году губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил программу газификации региона. Она рассчитана до 2020 года. За это время планируется построить более 1,7 тыс. км газопроводов, а также три газораспределительные станции, малотоннажный завод СПГ и пять станций регазификации. Программа проходит при участии «Газпрома».

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