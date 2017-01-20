Чистая прибыль General Electric в 2016 году составила $8,54 млрд Против убытка в $5,79 млрд годом ранее

General Electric в 2016 году получила прибыль в размере $8,54 млрд, против убытка в $5,79 млрд годом ранее. Об этом сообщили в компании в пятницу.

В четвертом квартале прошлого года GE получила прибыль в размере $3,65млрд. Это на 43% меньше, чем в четвертом квартале 2015 года. Выручка компании по итогам года выросла на 5% до $123,69 млрд. В четвертом квартале выручка сократилась на 2% год к году до $33,08 млрд.

General Electric — американская компания, которая занимается производством различных видов техники. Компания была основана в 1878 году. В настоящее время в компании работают более 305 тыс. человек.