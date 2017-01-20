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20.01.17 / 20:15 Новости / Россия и мир

Инфляция в Венесуэле достигла 800%

В 2017 году прогнозируется 1500%

инфляция венесуэла

Фото: republic.ru

Инфляция в Венесуэле в прошлом году достигла 800%. Это следует из доклада Центрального банка страны, подробности стали известны в пятницу.

Предполагается, что в 2017 году инфляция в Венесуэле составит 1500%. В течение 2016 года ВВП страны сократился на 18,6%. Это наиболее сильное падение за последние 13 лет.

Напомним, экономический кризис в Венесуэле начался из-за падения стоимости на нефть. На фоне этого развилась гиперинфляция. В настоящее время некоторые венесуэльские магазины отказались от пересчета купюр и взвешивают их.

По материалам: reuters.com
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