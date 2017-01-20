Инфляция в Венесуэле достигла 800% В 2017 году прогнозируется 1500%

Инфляция в Венесуэле в прошлом году достигла 800%. Это следует из доклада Центрального банка страны, подробности стали известны в пятницу.

Предполагается, что в 2017 году инфляция в Венесуэле составит 1500%. В течение 2016 года ВВП страны сократился на 18,6%. Это наиболее сильное падение за последние 13 лет.

Напомним, экономический кризис в Венесуэле начался из-за падения стоимости на нефть. На фоне этого развилась гиперинфляция. В настоящее время некоторые венесуэльские магазины отказались от пересчета купюр и взвешивают их.