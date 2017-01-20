Инвалидов обеспечат трудоустройством Министерство труда увеличит полномочия государственных служб занятости

Инвалидов обеспечат трудоустройством. Об этом стало известно в пятницу из поправок Минтруда к закону «О занятости населения».

Государственные службы занятости смогут начать работу по трудоустройству инвалида сразу после получения выписки из его индивидуальной программы реабилитации из учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Так, новый инициативный принцип помощи инвалидам может стать стартовой моделью для создания иных видов помощи, которые также осуществляются пока только по запросу.



В настоящее время, несмотря на то, что МСЭ направляют в службы занятости данные о трудовых способностях инвалида, поиск работы для него начинается только после его персонального обращения. Согласно данным доклада РАНХиГС «Инвалидность и социальное положение инвалидов в России», эта группа населения остро нуждается в помощи по трудоустройству. По данным исследований, в настоящее время оплачиваемую работу имеют всего 16% инвалидов. При этом желание и готовность работать выражает примерно каждый шестой.