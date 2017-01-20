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20.01.17 / 22:17 Новости / Россия и мир

Трамп, Луна и Roshen. Итоги пятницы

Трамп стал 45-ым президентом США. Российские ученые предложили создать хранилище для объектов культурного наследия на Луне, фабрика Roshen в Липецке остановила работу, Медведев утвердил план поддержки экономики на 2017 году. Кроме того, Россия ратифицировала соглашение по «Турецкому потоку» с Турцией, а с Сирией подписала соглашение о расширении базы ВМФ в Тартусе.итоги трамп рошен турецкий поток

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Он принес присягу в Вашингтоне.

Российские ученые предложили создать на Луне хранилища для объектов культурного наследия. Таким образом ученые планируют защитить их от техногенных и природных катастроф.

Украинская компания Roshen прекратила работу кондитерской фабрики в Липецке.  Причиной стало сокращение производства в три раза. Снижение производства в Roshen вызвано запретом Роспотребнадзора и снижением покупательной способности жителей России.

Госдума приняла закон о ратификации соглашения России и Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Соглашение предполагает, в частности, налоговые льготы для компаний, задействованных в реализации проекта.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план поддержки экономики РФ в 2017 году. План состоит из 16 пунктов. Помимо прочего им предусмотрено выделение 62,3 млрд рублей на поддержку российского автомобилестроения.

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении базы ВМФ РФ в районе города Тартус. Соглашение будет действовать в течение 49 лет. База передана России в безвозмездное пользование. При этом она пользуется иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирии.

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