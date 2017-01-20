В Смольном пообещали сдать в марте корпус 7 ЖК «Каменка» В корпусах 2 и 6 ЖК «Новая Каменка» устанавливают окна

В комитете по строительству Смольного пообещали сдать в марте 2017 года корпус 7 ЖК «Каменка». Об этом в Комстрое сообщили в пятницу.

В настоящий момент подрядчик исправляет замечания, которые предъявил Госстройнадзор. Полностью замечания обещают устранить к 25 февраля.

Также в Комстрое сообщили, что в ЖК «Новая Каменка» в корпусах 2 и 6 до 20 февраля планируют установить окна. В других корпусах ведут работы по монтажу железобетонных панелей.

В конце декабря в Петербурге ввели в эксплуатацию корпуса №6.1 и №6.2 «Каменки». Комстрой обещал ввести корпус 7 до конца 2016 года. Квартиры в нем ждут 735 дольщиков.

Напомним, ЖК «Каменка» и «Новая Каменка» — объекты ГК «Су-155». Компания находится под санацией банка «Российский капитал».