Все новости

20.01.17 / 15:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Куйбышевский райсуд Петербурга рассмотрит дело о строительстве апартотеля на месте бывшего кинотеатра «Пилот»

«Пилот» закрылся в 2006 году

кинотеатр пилотКуйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит дело о строительстве апартотеля на месте кинотеатра «Пилот». Об этом АБН в пятницу сообщили градозащитники.

Здание кинотеатра находится в Выборгском районе по адресу 2-й Муринский проспект, 36, лит. А. Заседание суда состоится 23 января. На нем рассмотрят административный иск от 23 жителей восьми соседних со зданием кинотеатра домов.

Люди выступают против уплотнительной застройки района и не хотят, чтобы на месте «Пилота» выросло 22-этажное здание. Заказчик работ – компания ООО «Стройальянс». Работы на объекте начались в сентябре 2016 года. Завершить строительство «Стройальянс» планирует в 2019 году.

Напомним, кинотеатр «Пилот» был открыт в 2003 году на месте кинотеатра «Выборгский». На его реконструкцию владельцы, корпорация СЭТ, потратили около 1 млн рублей. В 2006 году «Пилот» закрылся из-за того, что оказался нерентабельным проектом. Он не смог конкурировать с современными кинотеатрами на несколько залов.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016