Куйбышевский райсуд Петербурга рассмотрит дело о строительстве апартотеля на месте бывшего кинотеатра «Пилот» «Пилот» закрылся в 2006 году

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит дело о строительстве апартотеля на месте кинотеатра «Пилот». Об этом АБН в пятницу сообщили градозащитники.

Здание кинотеатра находится в Выборгском районе по адресу 2-й Муринский проспект, 36, лит. А. Заседание суда состоится 23 января. На нем рассмотрят административный иск от 23 жителей восьми соседних со зданием кинотеатра домов.

Люди выступают против уплотнительной застройки района и не хотят, чтобы на месте «Пилота» выросло 22-этажное здание. Заказчик работ – компания ООО «Стройальянс». Работы на объекте начались в сентябре 2016 года. Завершить строительство «Стройальянс» планирует в 2019 году.

Напомним, кинотеатр «Пилот» был открыт в 2003 году на месте кинотеатра «Выборгский». На его реконструкцию владельцы, корпорация СЭТ, потратили около 1 млн рублей. В 2006 году «Пилот» закрылся из-за того, что оказался нерентабельным проектом. Он не смог конкурировать с современными кинотеатрами на несколько залов.