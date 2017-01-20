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20.01.17 / 02:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Сын Якунина открыл в Лондоне консалтинговую компанию

В деятельности компании есть исключение

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Сын Якунина открыл в Лондоне консалтинговую компанию. Об этом стало известно в пятницу из данных регистра британских компаний.

 
Сын экс-главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина – Виктор Якунин – зарегистрировал компанию Newfound Future Investments Limited 4 августа 2016 года. Сфера деятельности компании – управленческий консалтинг. Исключение составляет финансовый сектор.

 
Напомним, Виктор Якунин родился в 1978 году, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С 2000-х работал в российской трейдинговой компании Gunvor. Позже занимал должность директора по юридическим вопросам этой же компании в России.

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