Сын Якунина открыл в Лондоне консалтинговую компанию В деятельности компании есть исключение

Сын Якунина открыл в Лондоне консалтинговую компанию. Об этом стало известно в пятницу из данных регистра британских компаний.



Сын экс-главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина – Виктор Якунин – зарегистрировал компанию Newfound Future Investments Limited 4 августа 2016 года. Сфера деятельности компании – управленческий консалтинг. Исключение составляет финансовый сектор.



Напомним, Виктор Якунин родился в 1978 году, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С 2000-х работал в российской трейдинговой компании Gunvor. Позже занимал должность директора по юридическим вопросам этой же компании в России.