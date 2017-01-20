На директора «Красного Бора» и комитет по природопользованию пожаловались в СК Из-за того, что якобы пытались скрыть утечку на полигоне

Председатель межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Петербурга и Ленинградской области Виктория Маркова пожаловались в следственный комитет на директора «Красного Бора» Алексея Трутнева, председателя комитета по природопользованию СПб Игоря Григорьева и пресс-секретаря комитета Анну Титоренко. Об этом в пятницу Маркова сообщила в социальных сетях.

Виктория Маркова требует привлечь Трутнева, Григорьева и Титоренко к уголовной ответственности за препятствие расследованию инцидента с утечкой газа на полигоне «Красный Бор» и дезинформации надзорных органов и СМИ. По мнению эколога, руководство полигона и комитета пыталось избежать ответственности за произошедшее.

Также Маркова отмечает, что в результате утечки газа на полигоне в соседствующих с ним населенных пунктах сложилась опасная для здоровья ситуация. Местным жителям становилось плохо после утечки токсичных газов. У некоторых из них появились головные боли, была тошнота и рвота.

Напомним, 16 января жители Колпино пожаловались на сильный неприятный запах. Экологи предположили, что он стал следствием утечки опасных отходов с «Красного Бора». О том, что виновником запаха действительно мог стать полигон, заявили по итогу проверки и в Росприроднадзоре. При этом в Смольном версию об утечке отрицали.

Полигон «Красный Бор» расположен в Тосненском районе Ленобласти. На него свозили опасные отходы с предприятий Петербурга. Депутаты петербургского ЗакСа выступают за передачу объекта федеральным властям. Сейчас им владеет город.