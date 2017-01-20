Более 75 тыс. москвичей в прошлом году бесплатно приватизировали жилье С 2007 года – 1,4 млн человек

Порядка 75,75 тыс. москвичей в прошлом году бесплатно приватизировали жилье. Об этом в пятницу сообщил Росреестр.

На 2016 год бесплатная приватизация продлевалась в десятый раз. Она будет действовать до марта этого года. Всего за 2007—2016 гожа право собственности на недвижимость по закону о приватизации оформили около 1,4 млн жителей Москвы.

Отметим, изначально завершить бесплатную приватизацию жилья планировалось в 2007 году. В последний раз ее продлили в феврале прошлого года. Предполагается, что эта пролонгация станет последней.