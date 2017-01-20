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20.01.17 / 11:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти запустили единую справочную линию МФЦ

Телефонная линия будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00

МФЦВ Ленинградской области запустили единую справочную линию многофункциональных центров. Об этом АБН в пятницу сообщили в правительстве региона.

Телефонная линия будет работать для жителей региона ежедневно с 9:00 до 21:00. В справочной службе можно будет записаться на прием к специалисту или уточнить график работы филиалов.

Отметим, в регионе работает порядка 30 отделений службы в каждом районе. Для заявителей действует более 600 окон приема и выдачи документов. Многофункциональные центры предоставляют свыше 200 муниципальных и государственных услуг. В прошлом году во всех центрах открыли специализированные окна для предпринимателей.

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