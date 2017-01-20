«Солидарный Петербург» просит Габрелянова сохранить Life78 «Так или иначе канал освещал важные темы»

Лидер движения «Солидарный Петербург» Анатолий Канюков обратился к руководителю холдинга NewsMedia Араму Габрелянову с просьбой сохранить телеканал Life78. Об этом АБН в пятницу рассказали в «Солидарном Петербурге».

Также на портале Change.org была создана соответствующая петиция. По мнению ее авторов, несмотря на все претензии к Life78, телеканал «так или иначе освещал важные темы для города, старался быть максимально оперативным и помогал в освещении градозащитной и экологической проблематики».

Напомним, в январе стало известно о прекращении самостоятельного вещания Life78. С 1 февраля он фактически станет петербургским филиалом федерального канала Life. В результате без работы останется около 200 сотрудников. В декабре руководство NewsMwdia объявило о закрытии в Петербурге «Радио Балтика». Тогда часть сотрудников радиостанции, которые не были уволены, перешли на Life78.