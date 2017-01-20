Луиш Нету может уйти в «Фиорентину» зимой — Источник Если петербуржцы до конца трансферного окна найдут ему замену

Защитник «Зенита» Луиш Нету может перейти в итальянскую «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. Об этом АБН сообщил в пятницу источник, близкий к руководству петербургского клуба.

Как отметил собеседник агентства, переход португальца состоится, если защитнику найдут замену до завершения этого межсезонья. Трансфер защитника оценивают в 8 млн евро.

Напомним, до перехода в «Зенит» Луиш Нету играл в итальянской «Сиене». В петербургскую команду футболист перешел в феврале 2013 года. Сумма трансфера составила около 7 млн евро. В «Зените» защитник сыграл в 132 матчах и забил один гол.