В Госдуме предложили создать группу по упрощению отчетности малого бизнеса Ее работа может начаться уже в этом году

Глава комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил создать рабочую группу по вопросам администрирования и упрощения отчетности малого бизнеса. Такое заявление депутат сделал в пятницу на пленарном заседании Госдумы.

По словам Макарова, в настоящий момент налоговые службы поверяют лишь малую долю малых предприятий – менее 0,1%. В таком случае, по мнению депутата, большое количество отчетностей выглядит не вполне уместным. Глава парламентского комитета о бюджету и налогу заявил о желании создать специальную группу, которая займется вопросами администрирования малого бизнеса и упрощения отчетностей уже в 2017 году.

Ранее на Макаров заявлял о возможном проведении налоговой реформы. В ее основу лягут поправки в бюджетное законодательство. Выступая на Гайдаровском форуме, депутат отметил, что первые слушания такого законопроекта могут начаться уже в марте. При этом Макаров не стал уточнять детали.