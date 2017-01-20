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20.01.17 / 14:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Маурисио может покинуть «Зенит» летом — источник

Если не начнет получать достаточно игровой практики

маурисио зенитПолузащитник «Зенита» Маурисио может покинуть петербургскую команду в летнее межсезонье. Об этом АБН сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела команды.

Как отметил источник, бразильский полузащитник недоволен малым количеством игрового времени и готов покинуть команду, если во второй части сезона ситуация не изменится. Футболист может перебраться во Францию, Маурисио интересуются команды «Бордо» и «Ницца».

Напомним, бразильский полузащитник перешел в «Зенит» из «Терека» в январе 2016 года. За прошлый год Маурисио сыграл в 33 матчах и забил четыре гола. В составе петербургского клуба футболист завоевал Кубок и Суперкубок России. Стоимость Маурисио немецкий портал transfermarkt.de оценивает в 4 млн евро.

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