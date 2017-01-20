Все новости

20.01.17 / 13:44 Новости / Общество / Россия и мир

В МЧС предупредили об угрозе обрушений зданий в ряде регионов РФ

Из-за некачественных работ и ошибок при проектировании

обрушение зданийЦентр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС предупредил об угрозе обрушения зданий в ряде российских регионов. Об этом говорится в докладе центра «Антистихия», передает в пятницу РИА «Новости».

Согласно докладу, обрушения могут случиться из-за некачественных строительно-монтажных работ, ошибок при проектировании, излишней нагрузки снега, ветхости зданий и иных причин. Риск обрушений конструкций существует в Дагестане, Камчатском, Сахалинской и Магаданской областях, республиках Алтай и Тыва, Пермском и Архангельском крае, в Иркутской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, а также в Коми.

Кроме этого, есть риск обрушения автомобильных эстакад и мостов в 31 регионе страны. Среди субъектов также фигурируют Петербург и Москва.

Добавим, по данным МЧС, за минувшие 20 лет в результате природных и техногенных катастроф в мире погибли 3 млн человек. Еще порядка 800 млн человек пострадали.

Отметим, накануне в Новосибирской области частично обрушился конный клуб. Погибли два человека.

По материалам: ria.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016