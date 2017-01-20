В МЧС предупредили об угрозе обрушений зданий в ряде регионов РФ Из-за некачественных работ и ошибок при проектировании

Центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС предупредил об угрозе обрушения зданий в ряде российских регионов. Об этом говорится в докладе центра «Антистихия», передает в пятницу РИА «Новости».

Согласно докладу, обрушения могут случиться из-за некачественных строительно-монтажных работ, ошибок при проектировании, излишней нагрузки снега, ветхости зданий и иных причин. Риск обрушений конструкций существует в Дагестане, Камчатском, Сахалинской и Магаданской областях, республиках Алтай и Тыва, Пермском и Архангельском крае, в Иркутской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах, а также в Коми.

Кроме этого, есть риск обрушения автомобильных эстакад и мостов в 31 регионе страны. Среди субъектов также фигурируют Петербург и Москва.

Добавим, по данным МЧС, за минувшие 20 лет в результате природных и техногенных катастроф в мире погибли 3 млн человек. Еще порядка 800 млн человек пострадали.

Отметим, накануне в Новосибирской области частично обрушился конный клуб. Погибли два человека.