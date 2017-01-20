«Морской порт Санкт-Петербург» по итогам 2016 года снизил грузоборот Из-за ситуации в ряде отраслей

По итогам прошлого года «Морской порт Санкт-Петербург» обработал на 8% меньше грузов, чем годом ранее. В абсолютном выражении грузооборот составил 7,3 млн тонн, сообщили в пятницу в компании.

Снижение показателя связано с ситуацией с металлоломом и минеральными удобрениями. Так, перевалка металлолома «Морском порту Санкт-Петербург» снизилась на 55%, минеральных удобрений — на 74%. Это связано с перераспределением грузопотока в пользу спецтерминалов.

Напротив, перевалка черных и цветных металлов через порт выросла. Для черных металлов прирост составил 16%, для черных — 9%.

АО «Морской порт Санкт-Петербург» входит в UCL Port. Компания — крупнейший оператор, который осуществляет перевалку всех видов сухих грузов в Большом порту Петербурга. Терминалах БП СПб обслуживают суда водоизмещением до 40 тыс. тонн, с садкой до 11 м. Компания располагает 34 причалами с общей длиной до 5,8 км, а также открытыми складами площадью 424,8 тыс. кв. м. и крытыми – 46 тыс. кв. м.