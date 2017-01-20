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20.01.17 / 13:13 Новости / Россия и мир

В Московской области отремонтировали железнодорожные пути с использованием ГЛОНАСС

35 км

Московская железная дорога В Московской области модернизировали железнодорожные пути с использованием ГЛОНАСС/GPS, а также лазерной системы Palas. Московская железная дорога (МЖД) сообщила об этом в пятницу.

Ремонт проходил на участке Уваровка – Гагарин Белорусского направления МЖД. Длинна модернизированных железнодорожных путей превышает 35 км. Работы проводили для того, чтобы сократить время в пути между Смоленском и Москвой.

За последние пять лет на Белорусском направлении МЖД отремонтировали почти 330 км пути. Благодаря этому запустились поезда «Стриж» и «Ласточка», а средняя скорость движения поездов увеличилась до 120-140 км/ч.

Отметим, Московская железная дорога обслуживает десять субъектов РФ. Среди них – Калужская, Тульская, Орловская, Смоленская, Брянская и другие области. МЖД состоит из 13 тыс. км путей. В сутки на ее полигоне отправляется почти 300 пассажирских поездов, 850 грузовых и 3 тыс. пригородных составов.

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