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20.01.17 / 15:10 Новости / Россия и мир

«МРСК Сибири» направит 1,4 млрд рублей Алтайскому краю

Для «Алтайэнерго»

МРСК Сибири«МРСК Сибири» направит 1,4 млрд рублей Алтайскому краю. Об этом организация сообщила в пятницу.

Средства пойдут на несколько десятков проектов для повышения качества и надежности краевого энергоснабжения. Их реализацией будет заниматься филиал «МРСК Сибири» — компания «Алтайэнерго».

Отметим, «МРСК Сибири» входит в состав «Россетей». Компания занимается передачей и распределением электроэнергии на Алтае, в Бурятии, Тыве и Хакасии, а также в Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, в Кемеровской и Омской областях. Территория, которую обслуживает организация, занимает 1,85 млн кв. м.

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