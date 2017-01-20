«МРСК Сибири» направит 1,4 млрд рублей Алтайскому краю Для «Алтайэнерго»

«МРСК Сибири» направит 1,4 млрд рублей Алтайскому краю. Об этом организация сообщила в пятницу.

Средства пойдут на несколько десятков проектов для повышения качества и надежности краевого энергоснабжения. Их реализацией будет заниматься филиал «МРСК Сибири» — компания «Алтайэнерго».

Отметим, «МРСК Сибири» входит в состав «Россетей». Компания занимается передачей и распределением электроэнергии на Алтае, в Бурятии, Тыве и Хакасии, а также в Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, в Кемеровской и Омской областях. Территория, которую обслуживает организация, занимает 1,85 млн кв. м.