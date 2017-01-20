На Гавайях начался эксперимент-моделирование жизни на Марсе Это пятый подобный проект

На Гавайях стартовал эксперимент, который имитирует полет и жизнь на Марсе. Об этом накануне сообщили в Гавайском университете.

Эксперимент пройдет на Гавайских островах в районе вулкана Мауна-Лоа, окрестности которого напоминают марсианские пейзажи. Шесть испытуемых будут жить в специальном куполообразном строении.

Исследование продлится восемь месяцев. Участники проекта были выбраны из 700 претендентов.

Ранее Гавайский университет провел четыре подобных исследования. Эксперименты финансируются NASA.