Национальное конгресс-бюро России приступит к работе в 2017 году На него выделено 150 млн рублей

Национальное конгресс-бюро России приступит к работе в 2017 году. Об этом в интервью АБН рассказал руководитель проекта Алексей Калачев.

Реализация проекта стартовала в 2016 году. Организацию должны зарегистрировать до конца I квартала 2017 года. Над проектом Национального конгресс-бюро России совместно работают фонд «Росконгресс» и Минпромторг. В бюджете на текущий год на деятельность конгресса предусмотрено 150 млн рублей. Основная цель организации – продвижение отечественных дестинаций на международном уровне с последующим привлечением зарубежных конгрессно-выставочных мероприятий в Россию.

Напомним, в 2014 году правительство РФ приняло концепцию развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в России и план мероприятий по ее реализации. Этот документ стал отправной точкой для создания проекта Национального конгресс-бюро.

Отметим, доля России на международном выставочном рынке не превышает 2%. Внутри страны по количеству проводимых деловых мероприятий лидирует Москва. Ее доля – около 55%.