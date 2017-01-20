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20.01.17 / 16:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Национальное конгресс-бюро России приступит к работе в 2017 году

На него выделено 150 млн рублей

национальное конгресс-бюро

Фото АБН

Национальное конгресс-бюро России приступит к работе в 2017 году. Об этом в интервью АБН рассказал руководитель проекта Алексей Калачев.

Реализация проекта стартовала в 2016 году. Организацию должны зарегистрировать до конца I квартала 2017 года. Над проектом Национального конгресс-бюро России совместно работают фонд «Росконгресс» и Минпромторг. В бюджете на текущий год на деятельность конгресса предусмотрено 150 млн рублей. Основная цель организации – продвижение отечественных дестинаций на международном уровне с последующим привлечением зарубежных конгрессно-выставочных мероприятий в Россию.

Напомним, в 2014 году правительство РФ приняло концепцию развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в России и план мероприятий по ее реализации. Этот документ стал отправной точкой для создания проекта Национального конгресс-бюро.

Отметим, доля России на международном выставочном рынке не превышает 2%. Внутри страны по количеству проводимых деловых мероприятий лидирует Москва. Ее доля – около 55%.

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