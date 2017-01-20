Навальный потребовал от «Роснефти» отчета о 170 млн рублей на журнал Леонтьева Потребовал как миноритарный акционер

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потребовал от госкорпорации «Роснефть» документального отчета о 170 млн рублей, выделенных в 2015 году на журнал вице-президента и пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева «Однако». Об этом антикоррупционер заявил в пятницу.

Навальный является миноритарным акционером «Роснефти». Он интересуется, как выделенные на журнал средства «могут способствовать росту стоимости акций „Роснефти“ или дивидендов для акционеров».

Напомним, накануне проект «Центр управления расследованиями» сообщил, что «Роснефть» в мае 2015 года выделила Леонтьеву 170 млн рублей на издание журнала «Однако». «Денег хватило на один номер», — отметили в ЦУР. Контракт был рассчитан до января 2016 года, но последний номер журнала увидел свет в июне 2015 года.

Напомним, Леонтьев с 1999 года ведет телевизионную передачу «Однако». В 2009 году вместе с «Первым каналом» начал выпуск одноименного журнала. К 2013 году журнал выходил всего раз в два месяца.