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20.01.17 / 13:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Лукашенко ищет альтернативу российской нефти

И не считает отказ от нее катастрофой

нефть белурасьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко призвал свое правительство найти альтернативу российской нефти. Об этом речь шла в пятницу в ходе его встречи с вице-премьером Владимиром Семашко.

По словам белорусского лидера, Минск уже испробовал некоторых альтернативных поставщиков. В частности, речь идет о нефти из стран Причерноморья и Средиземноморья. Конкретных поставщиков Лукашенко не назвал. При этом Лукашенко не считвет «катастрофой» сокращение поставок «черного золота» из России.

Напомним, отношения между РФ и Беларусью по вопросу нефти обострились в конце прошлого года. Минск не оплатил часть долга по российским поставкам, поскольку считает несправедливой цену на нефть. Россия в ответ сократила поставки нефти и газа для Беларуси. С начала года стороны возобновили переговоры.

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