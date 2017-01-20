Лукашенко ищет альтернативу российской нефти И не считает отказ от нее катастрофой

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал свое правительство найти альтернативу российской нефти. Об этом речь шла в пятницу в ходе его встречи с вице-премьером Владимиром Семашко.

По словам белорусского лидера, Минск уже испробовал некоторых альтернативных поставщиков. В частности, речь идет о нефти из стран Причерноморья и Средиземноморья. Конкретных поставщиков Лукашенко не назвал. При этом Лукашенко не считвет «катастрофой» сокращение поставок «черного золота» из России.

Напомним, отношения между РФ и Беларусью по вопросу нефти обострились в конце прошлого года. Минск не оплатил часть долга по российским поставкам, поскольку считает несправедливой цену на нефть. Россия в ответ сократила поставки нефти и газа для Беларуси. С начала года стороны возобновили переговоры.