В Коми локализовали утечку нефти «Лукойла» На месте двух прорывов

В Коми локализовали последствия утечки нефти, произошедшей на нефтепроводе «Лукойла». Администрация главы республики сообщила об этом в пятницу.

По предварительным данным, два прорыва нефти произошли из-за коррозии. Утекло почти 4 кубометра нефти. Площадь первого нарушенного участка составляет 0,2 га, второго – 0,13 га. В водосток сырье не попало.

Место одного прорыва специалисты загерметизировали. На второе место наложили «саркофаг». В настоящее время работы по ликвидации выполнены на 40%. Предполагается, что они закончатся 27 января.

Напомним, инцидент произошел 16 января. Тогда случилось два прорыва нефтепровода компании «Лукойл-Коми» на Южно-Терехевейском месторождении. Место происшествия находится в 110 км от города Печоры.

Добавим, в последний раз диагностику нефтепровода устраивали в 2014 году. Следующую планировали в ноябре 2018 года.