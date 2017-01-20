Все новости

20.01.17 / 10:59 Новости / Россия и мир

Почти 80% россиян остались удовлетворены новогодними каникулами

Большинство россиян на каникулах ходили в гости

Фото net4info.de

Фото net4info.de

Новогодними и рождественскими каникулами остались удовлетворены 78% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в пятницу.

Большинство опрошенных — 35% — в каникулы ходили в гости, еще 27% все праздники провели дома, а 23% отдали предпочтение прогулкам на природе. Работали в праздники 21% респондентов.

На празднование Нового года россияне потратили в среднем 14,192 тыс. рублей. В сумму включены траты на подарки, новогодний стол и иные траты. Рост трат составил 17% по сравнению с показателем прошлого года. Самыми популярными новогодними подарками стали косметика, парфюмерия и бижутерия — их от друзей и близких получили 27% опрошенных. Еще 25% россиян получили в подарок конфеты, деликатесы и спиртные напитки.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016