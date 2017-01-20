Почти 80% россиян остались удовлетворены новогодними каникулами Большинство россиян на каникулах ходили в гости

Новогодними и рождественскими каникулами остались удовлетворены 78% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения и опубликованные в пятницу.

Большинство опрошенных — 35% — в каникулы ходили в гости, еще 27% все праздники провели дома, а 23% отдали предпочтение прогулкам на природе. Работали в праздники 21% респондентов.

На празднование Нового года россияне потратили в среднем 14,192 тыс. рублей. В сумму включены траты на подарки, новогодний стол и иные траты. Рост трат составил 17% по сравнению с показателем прошлого года. Самыми популярными новогодними подарками стали косметика, парфюмерия и бижутерия — их от друзей и близких получили 27% опрошенных. Еще 25% россиян получили в подарок конфеты, деликатесы и спиртные напитки.