В Петербурге «Метрострой» закончил проходку к «Новокрестовской» Теперь проведут капремонт проходческого комплекса

В Петербурге «Метрострой» окончил проходку тоннеля между будущими станциями «Улица Савушкина» и «Новокрестовская». Это произошло накануне, сообщили в пятницу в «Петербургском метрополитене».

Теперь проходческому комплексу «Надежда» устроят месячный капремонт. После этого обслуживание проходки перенесут со стартового котлована на Туристской улице на площадку станции «Новокрестовская». Тоннель освободят для работ по обустройству путевого хозяйства.

Проходку тоннеля между «Новокрестовской» и «Приморской» планируют завершить до августа 2017 года. Но эти сроки могут скорректировать в меньшую сторону, отметил глава «Метростроя» Вадим Александров.

Отметим, «Новокрестовскую» должны сдать к 28 февраля 2018 года. Ее строят к Чемпионату мир по футболу 2018 года. Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обещал, что проходку проложат к ноябрю 2016 года. Отставание в строительстве составило 2,5 месяца.