Прощай, Обама: чем занимаются на пенсии президенты США

В пятницу, 20 января, президентом США официально станет республиканец Дональд Трамп. Его предшественник Барак Обама заявил, что после ухода из Белого дома планирует написать книгу и читать лекции. АБН вспомнило, как проходили пенсионные будни предыдущих экс-президентов Соединенных Штатов за последние полвека.

Буш-младший: живопись и институт имени себя

Предшественник Обамы Джордж Буш-младший ушел на пенсию в 62 года. Экс-президент вернулся в родной Техас и поселился на ранчо в пригороде Кроуфорда.

На 2010 году политик выпустил книгу мемуаров «Поворотные моменты», которая стала бестселлером в США. Бывший президент также предался давнему хобби — живописи. Он начал рисовать портреты лидеров стран, с которыми успел познакомиться во время президентства.

В том же году в Техасе Буш-младший открыл институт имени себя. На сайте заведения указано, что оно занимается исследованиями в области политики и помогает развитию новых лидеров.

В июле 2016 года на панихиде по сотрудникам полиции, которые погибли в ходе беспорядков в Техасе, Буш-младший привлек к себе всеобщее внимание неожиданным поступком. Во время во время исполнения «Боевого гимна республики» бывший президент неожиданно начал пританцовывать, держа за одну руку свою супругу Лору, а за другую — первую леди Мишель Обаму.

Клинтон: благотворительность и пропаганда веганства

После ухода из Белого дома 42-ой президент Билл Клинтон переехал в Нью-Йорк. Вместе с супругой Хиллари он начал проводить платные лекции. По данным CNN, за 14 лет семейная пара провела 729 выступлений и сумела заработать $153 млн.

Кроме того, в 2001 году экс-президент организовал Фонд Клинтонов. За все время ему удалось привлечь более $2 млрд.

В феврале 2010 года Билла Клинтона срочно госпитализировали с жалобой на боли в области сердца. После перенесенной операции 63-летний Клинтон стал веганом. Позже он заявлял, что «веганская диета спасла мне жизнь». В том же 2010 году организация «Люди за этичное обращение с животными» объявила экс-резидента США «Человеком года».

Буш-старший: прыжки с парашюта

Джордж Буш-старший покинул Белый дом после того, как в ноябре 1992 года проиграл на выборах кандидату от Демократической партии Биллу Клинтону. Тем не менее, бывшие оппоненты не превратились в заклятых врагов и спустя 13 лет вместе возглавили общенациональную кампанию по сбору помощи жертвам цунами в Юго-Восточной Азии.

После ухода на пенсию Джордж Буш-старший активно занимается написанием книг. На протяжении 15 лет он опубликовал две автобиографии, сборник писем и дневниковые записи, которые он вел во время пребывания в Китае.

В настоящий момент политику 92 года. Он страдает болезнью Паркинсона и передвигается в инвалидной коляске. Тем не менее, когда ему исполнилось 90 лет, он совершил прыжок с парашютом. Таким образом Буш-старший отмечает каждый пятый день рождения начиная с 75 лет.

Рейган: походы в церковь и тяжелая болезнь

В 1989 году Рональд Рейган покинул Белый дом и поселился поместье в Лос-Анджелесе. Уже через два года в калифорнийском городке Сими-Вэлли появилась Президентская библиотека и музей его имени. На церемонии открытия присутствовали пять экс-президентов и шесть бывших первых леди,

Вместе с супругой Челси экс-президент регулярно посещал пресвитерианскую церковь Бель-Эйр. В 1994 году 83-летний Рейган сообщил, что у него обнаружили болезнь Альцгеймера. С этого дня он больше не появлялся на публике. Спустя 10 лет экс-президент скончался у себя дома в Лос-Анджелесе.

Картер: Нобелевская премия и «помощь» Путину

После поражения на выборах в 1980 году Джимми Картер начал заниматься преподавательской работой в Университете Эмори в Атланте. В 1982 году экс-президент основал неправительственный институт Центр Картера, который занимается правозащитной и благотворительной деятельностью.

Во многом благодаря этому в 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира. Награду 39-ому президенту США вручили «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека».

В октябре 2015 года Картер переслал Путину изготовленные в США карты Сирии с нанесенными на них позициями «Исламского государства» (запрещенная в России террористической организация), чтобы российская авиация могла наносить точные удары по позициям боевиков. В Америке этот жест восприняли как шутливый, но МИД РФ оценил его как «объединение усилий в борьбе с терроризмом и беспокойство о судьбе сирийского народа».

Форд: без политики

Проиграв с небольшим перевесом сопернику Джимми Картеру, 38-ой президент США Джеральд Форд не сильно опечалился. «Я хочу, чтобы потомки видели во мне славного парня, который оставил Белый дом в лучшем состоянии, чем то, в котором он его обнаружил», — сказал он в одном из интервью.

Покинув кресло президента, Форд больше никогда не занимался политикой. Долгие годы он работал в Американском институте предпринимательства. В настоящий момент Джеральд Форд является самым долгоживущим экс-президентом США – он скончался в 2006 году, находясь в статусе бывшего лидера Соединенных Штатов 29 лет.

Никсон: только мемуары и никакой юриспруденции

Пока что Ричард Никсон – единственный президент США, который ушел с должности раньше времени. Всему виной так называемый «Уотергейтский скандал», когда 37-ой президент Соединенных Штатов пытался скрыть попытку установить подслушивающее устройство в штаб-квартире Демократической партии.

Несмотря на дальнейшую амнистию, Никсону запретили вести юридическую практику. В последующие годы он занимался общественно-политической и литературной деятельностью. Бывший президент написал мемуары и несколько книг о международной политике.

Джонсон: ранчо в Техасе и лекции

После инаугурации Никсона в 1969 году 36-ой президент США Линдон Джонсон отбыл на ранчо в Техасе. Уйдя из большой политики, он лишь иногда выступал с лекциями в Университете штата Техас.

Совсем скоро, 22 января 1973 года он умер в родном городе Стонуолл от третьего инфаркта. В честь Джонсона назвали космический центр в Хьюстоне. День его рождения, 27 августа, в Техасе объявили праздничным днем. При этом работодатели вправе сами решать, будет ли этот день выходным для сотрудников или нет.

Виталий Беспалов / АБН