Открытие стадиона на Крестовском могут перенести на июнь 2017 года Если к маю арена не будет соответствовать требованиям ФИФА

Открытие нового стадиона на Крестовском острове могут перенести на июнь этого года. Об этом АБН сообщили в пятницу в правительстве Петербурга.

По информации петербургских чиновников, перенос даты открытия состоится, если к маю арена не будет соответствовать всем необходимым требованиям FIFA для проведения матчей. В таком случае стадион откроют первым матчем групповой стадии Кубка конфедераций с участием национальных сборных России и Новой Зеландии. «Зенит» сможет сыграть на своей новой арене лишь в конце лета.

Напомним, ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что до конца апреля этого года все строительные работы на арене завершатся. «Мы должны все работы закончить к 1 мая. Это внутренняя дата», – отметил чиновник. На достройку стадиона власти города заключили договор на 2 млрд рублей.