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20.01.17 / 16:19 Новости / Петербург и Ленобласть

В петербургском БЦ «Охта Хаус» проходят обыски – СМИ

БЦ принадлежит строительной компании «Унисто Петросталь»

охта хаус обыски

Коллаж АБН

В петербургском бизнес-центре «Охта Хаус» проходят обыски. Об этом в пятницу написала «Фонтанка».

В БЦ пришла экономическая полиция и СОБР. БЦ принадлежит строительной компании «Унисто Петросталь». По словам представителей организации, в БЦ на Индустриальном,44 арендуют площади более 60 компаний. В бумагах на обыск наименование «Унисто Петросталь» отсутствует, кроме того, в офисе компании обысков нет, сообщили «Фонтанке».

ГК «Унисто Петросталь» работает на строительном рынке Петербурга с 2005 года. В ГК входят управляющая компания «Унисто Петросталь», строительная компания «Унисто», заказчик «Петросталь», проектировщик «Астра», управляющая офисной недвижимостью компания «Охта Хаус» и управляющая торговой недвижимостью компания «Белые ночи – Дезкон».

В настоящий момент «Унисто Петросталь» строит жилые микрорайоны «Новые Колтуши», «Новое Девяткино», «Bagatelle». В компании работают более 500 человек.

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