Все новости

20.01.17 / 13:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге 13 тыс. семей подали заявки на зачисление детей в первый класс

Через портал госуслуг и МФЦ

Фото: gomel.today

Фото: gomel.today

В Петербурге к 11:30 часам утра 13 тыс. семей подали заявки на зачисление детей в первый класс. Об этом в пятницу сообщили в комитете по образованию.

Родители воспользовались порталом государственных услуг (8 тыс. заявлений) и в многофункциональными центрами (5 тыс. заявлений). Утром в пятницу заявки поступили на около 20% будущих первоклассников.

Через месяц школы начнут рассылать приглашения, отметили в комитете. Первыми запишут тех, кто живет рядом со школой. Затем на оставшиеся места пойдут дети из других микрорайонов. При этом дату, время и место подачи заявления учитывать не будут.

В следующем учебном году в Петербурге в школы пойдут 57 тыс. первоклассников. Это на 5 тыс. больше, чем в текущем году. Ранее в школы уже записались более 12 тыс. детей, имеющих права на льготы.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016