В Петербурге 13 тыс. семей подали заявки на зачисление детей в первый класс Через портал госуслуг и МФЦ

В Петербурге к 11:30 часам утра 13 тыс. семей подали заявки на зачисление детей в первый класс. Об этом в пятницу сообщили в комитете по образованию.

Родители воспользовались порталом государственных услуг (8 тыс. заявлений) и в многофункциональными центрами (5 тыс. заявлений). Утром в пятницу заявки поступили на около 20% будущих первоклассников.

Через месяц школы начнут рассылать приглашения, отметили в комитете. Первыми запишут тех, кто живет рядом со школой. Затем на оставшиеся места пойдут дети из других микрорайонов. При этом дату, время и место подачи заявления учитывать не будут.

В следующем учебном году в Петербурге в школы пойдут 57 тыс. первоклассников. Это на 5 тыс. больше, чем в текущем году. Ранее в школы уже записались более 12 тыс. детей, имеющих права на льготы.