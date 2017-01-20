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20.01.17 / 17:04 Новости / Общество / Россия и мир

P&G увеличила чистую прибыль в 2,5 раза

Во втором финансовом квартале

Фото: forbes.com P&G прибыль

Фото: forbes.com

Прибыль P&G во втором финквартале увеличилась в 2,5 раза. Компания опубликовала отчет в пятницу.

Прибыль компании без учета трат на реструктуризацию и других статей баланса составила $1,08 на акцию. Аналитики прогнозировали показатель на уровне  $1,06.

Также P&G улучшила прогноз роста органических продаж в текущем году до 2-3%. Ранее компания ожидала рост в 2%.

Американская Procter & Gamble владеет брендами Pampers, Tide, Always, Lenor, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders и другими марками. Компания начала работу в 1837 году.

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