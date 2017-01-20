P&G увеличила чистую прибыль в 2,5 раза Во втором финансовом квартале

Прибыль P&G во втором финквартале увеличилась в 2,5 раза. Компания опубликовала отчет в пятницу.

Прибыль компании без учета трат на реструктуризацию и других статей баланса составила $1,08 на акцию. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,06.

Также P&G улучшила прогноз роста органических продаж в текущем году до 2-3%. Ранее компания ожидала рост в 2%.

Американская Procter & Gamble владеет брендами Pampers, Tide, Always, Lenor, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders и другими марками. Компания начала работу в 1837 году.