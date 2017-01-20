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20.01.17 / 08:22 Новости / Политика / Россия и мир

В аппарате Трампа огласили его планы на первый президентский срок

Новоизбранный президент подпишет ряд указов

ТрампСтали известны планы Трампа на первый президентский срок. Об этом помощник Трампа сообщил в пятницу. 

Указы связаны со строительством стены на границе с Мексикой и пересмотром миграционной политики. Кроме того, Трамп в ближайшее время объявит о выходе США из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрит североамериканское Соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой.

Известно, что Трамп намерен отменить несколько указов, учрежденных президентом США Бараком Обамой. Последний выступил с прощальным обращением к американскому народу. Главным достижением своего президентства Обама назвал тот факт, что «Америка стала лучше и сильнее». Премьер-министр России Медведев резюмировал итог работы администрации Обамы следующим образом: «главной внешнеполитической ошибкой является разрушение отношений США и России, доведения их до низшей точки за последние десятилетия».

Напомним, инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится в пятницу. В субботу Трамп посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления.

По материалам: reuters.com
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