В аппарате Трампа огласили его планы на первый президентский срок Новоизбранный президент подпишет ряд указов

Стали известны планы Трампа на первый президентский срок. Об этом помощник Трампа сообщил в пятницу.

Указы связаны со строительством стены на границе с Мексикой и пересмотром миграционной политики. Кроме того, Трамп в ближайшее время объявит о выходе США из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрит североамериканское Соглашение о свободной торговле с Канадой и Мексикой.

Известно, что Трамп намерен отменить несколько указов, учрежденных президентом США Бараком Обамой. Последний выступил с прощальным обращением к американскому народу. Главным достижением своего президентства Обама назвал тот факт, что «Америка стала лучше и сильнее». Премьер-министр России Медведев резюмировал итог работы администрации Обамы следующим образом: «главной внешнеполитической ошибкой является разрушение отношений США и России, доведения их до низшей точки за последние десятилетия».

Напомним, инаугурация нового президента США Дональда Трампа состоится в пятницу. В субботу Трамп посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления.