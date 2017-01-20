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20.01.17 / 18:25 Новости / Россия и мир / Финансы

Промпроизводство в Дагестане увеличилось на 36% в 2016 году

Мндекс в сфере добычи полезных ископаемых составил 93%

промпроизводство в дагестанеПромпроизводство в дагестанев Дагестане выросло на 36% в минувшем году. Об этом сообщили в территориальном органе госстатистики.

Показатель в сфере обрабатывающих производств вырос на 41,3%. Индекс в сфере добычи полезных ископаемых составил 93%.

Отметим, также в 2016 году в Дагестане выросли на 21% объемы строительства дорог. Работы велись в 33 районах. Всего в республике построили 76 км дорог.

Добавим, Кабмин сохранил число дотаций для Чечни на этот год. Регион будет получать 40,4 млрд рублей.

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