Промпроизводство в Дагестане увеличилось на 36% в 2016 году

Промпроизводство в дагестанев Дагестане выросло на 36% в минувшем году. Об этом сообщили в территориальном органе госстатистики.
Показатель в сфере обрабатывающих производств вырос на 41,3%. Индекс в сфере добычи полезных ископаемых составил 93%.
Отметим, также в 2016 году в Дагестане выросли на 21% объемы строительства дорог. Работы велись в 33 районах. Всего в республике построили 76 км дорог.
Добавим, Кабмин сохранил число дотаций для Чечни на этот год. Регион будет получать 40,4 млрд рублей.
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