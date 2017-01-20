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20.01.17 / 16:37 Новости / Россия и мир / Экономика

Крым получит более 54 млрд рублей на программу развития

Запланировано проектирование и строительство 250 объектов

республика крым

Фото АБН

Крым получит более 54 млрд рублей на программу развития региона в 2017 году. Об этом в пятницу заявил глава республики Сергей Аксенов.

Средства пойдут в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя. На 2017 год регион планирует работы по проектированию и строительству 250 объектов.

Отметим, ФЦП предполагала, что в 2016 году на развитие Крыма пойдет 54 млрд рублей. Однако республика получила на реализацию программы 22 млрд рублей. Федерально-целевая программа по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя рассчитана до 2020 года.

По материалам: interfax-russia.ru
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