Украинская Roshen остановила работу фабрики в Липецке Из-за снижения производства втрое

Украинская компания Roshen прекратила работу кондитерской фабрики в Липецке. Об этом в компании рассказали в пятницу.

В сообщении компании говорится, что причиной стало сокращение производства в три раза. Снижение производства в Roshen объяснили запретом Роспотребнадзора и снижением покупательной способности населения.

Полную остановку производства на фабрике в компании запланировали на апрель текущего года. Ранее компания неоднократно проводила массовые сокращения работников.

Напомним, компания Roshen производит кондитерскую продукцию. Компанию основал президент Украины Петр Порошенко.