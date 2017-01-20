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20.01.17 / 11:55 Новости / Общество / Россия и мир

Украинская Roshen остановила работу фабрики в Липецке

Из-за снижения производства втрое

roshen липецк

Фото: zn.ua

Украинская компания Roshen прекратила работу кондитерской фабрики в Липецке. Об этом в компании рассказали в пятницу.

В сообщении компании говорится, что причиной стало сокращение производства в три раза. Снижение производства в Roshen объяснили запретом Роспотребнадзора и снижением покупательной способности населения.

Полную остановку производства на фабрике в компании запланировали на апрель текущего года. Ранее компания неоднократно проводила массовые сокращения работников.

Напомним, компания Roshen производит кондитерскую продукцию. Компанию основал президент Украины Петр Порошенко.

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