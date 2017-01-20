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20.01.17 / 18:34 Новости / Россия и мир

В Ростове-на-Дону до конца года откроются три отеля

«Radisson Blu Ростов», «Доломан» и «Хаятт Ридженси Дон-плаза»

ростов на донуВ Ростове-на-Дону до конца 2017 года откроются три отеля. Об этом в пятницу сообщил Ростуризм.

В течение 2017 года в городе должны открыться гостиницы «Radisson Blu Ростов», «Доломан» и «Хаятт Ридженси Дон-плаза». Строительство последней остановили из-за отсутствия денег. Стройка должна продолжится в феврале.

Емкость отелей составляет почти 400 номеров. Их строительство идет в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу.

Напомним, ЧМ по футболу пройдетлетом 2018 года. В Ростове-на-Дону пройдет 1/8 финала. Игра пройдет на «Ростов Арене». Ее строительство идет с 2012 года.

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