Все новости

20.01.17 / 03:02 Новости / Общество / Россия и мир

Самолеты Ту-154 возможно выведут из эксплуатации — СМИ

Сообщается о появлении новых российских аналогов

авиару.рф

авиару.рф

Самолеты Ту-154 возможно выведут из эксплуатации. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пятницу близкие в Минобороны источники. 

 
Газета указывает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оценить вероятность замещения пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые отечественные аналоги. Документов о предстоящих заменах от Минобороны в министерство не направлялось. Представитель Минпромторга заявил, что в распоряжении Минобороны возможно появятся самолеты Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100, а также Ил-96–300.

 
Поводом для обновления самолетов Минобороны «Коммерсант» назвал авиакатастрофу Ту-154 25 декабря прошлого года. Напомним, что трагедия унесла жизни 92 человек. Среди пассажиров находились руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная больше как Доктор Лиза, журналисты «Первого канала», НТВ и «Звезды», ансамбль им. Александрова. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016