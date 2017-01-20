Самолеты Ту-154 возможно выведут из эксплуатации — СМИ Сообщается о появлении новых российских аналогов

Самолеты Ту-154 возможно выведут из эксплуатации. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пятницу близкие в Минобороны источники.



Газета указывает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оценить вероятность замещения пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые отечественные аналоги. Документов о предстоящих заменах от Минобороны в министерство не направлялось. Представитель Минпромторга заявил, что в распоряжении Минобороны возможно появятся самолеты Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100, а также Ил-96–300.



Поводом для обновления самолетов Минобороны «Коммерсант» назвал авиакатастрофу Ту-154 25 декабря прошлого года. Напомним, что трагедия унесла жизни 92 человек. Среди пассажиров находились руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная больше как Доктор Лиза, журналисты «Первого канала», НТВ и «Звезды», ансамбль им. Александрова. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.