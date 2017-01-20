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20.01.17 / 15:55 Новости / Россия и мир

Samsung выяснил причину возгорания батарей в Galaxy Note 7 – WSJ

Батареи в смартфонах были слишком большими

samsung-galaxy-s7 причины возгоранияКомпания Samsung узнала причину возгорания батарей в смартфонах Galaxy Note 7. Об этом в пятницу пишет издание Wall Street Journal.

Аккумуляторные батареи в некоторых смартфонах оказались слишком большими, из-за чего они перегревались. WSJ отмечает, что перегревались аккумуляторы, которые изготовила дочерняя компания Samsung. Однако в нескольких случаях обнаружились проблемы и с батареями, которые произвела компания Amperex Technology.

Добавим, исследование провели несколько компаний. Samsung должен обнародовать результаты уже на будущей неделе.

Напомним, продажи телефонов остановлены с октября. Компания ожидает операционного убытка в $5,1 млрд.

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