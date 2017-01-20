Schlumberger получила убыток в $1,6 млрд в 2016 году Выручка компания сократилась на 21%

Крупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа Schlumberger получила убыток в $1,6 млрд в минувшем году. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Выручка компании также сократилась на 21,6%. Она составила $27,8 млрд. Разводненный убыток на акцию составил $1,24.

Отметим, чистая прибыль Schlumberger в 2015 году превысила $2,1 млрд. Компания поставляет технологии комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Schlumberger работает в более чем 85 странах мира.