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20.01.17 / 16:55 Новости / Россия и мир / Финансы

Schlumberger получила убыток в $1,6 млрд в 2016 году

Выручка компания сократилась на 21%

Schlumberger убытокКрупнейшая в мире сервисная компания в области добычи нефти и газа Schlumberger получила убыток в $1,6 млрд в минувшем году. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Выручка компании также сократилась на 21,6%. Она составила $27,8 млрд. Разводненный убыток на акцию составил $1,24.

Отметим, чистая прибыль Schlumberger в 2015 году превысила $2,1 млрд. Компания поставляет технологии комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Schlumberger работает в более чем 85 странах мира.

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