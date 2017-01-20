«Северсталь» в 2016 году увеличила производство на 2% До 11,45 млн тонн

«Северсталь» в 2016 году увеличила производство стали на 2% год к году. Компания сообщила об этом в пятницу.

Производство стали составило 11,45 млн тонн. Производство чугуна достигло 9,24 млн тонн. Это на 1% больше, чем годом ранее.

Доля продаж «Северстали» на внутреннем рынке выросла до 63%. Реализация стальной продукции увеличилась на 1% год к году и составила 10,82 млн тонн.

Отметим, «Северсталь» — сталелитейная и горнодобывающая компания. Она состоит из двух основных дивизионов: «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Российская сталь». На нее приходится менее 1 % металлургического производства в мировых масштабах.

В прошлом году выручка «Северстали» достигла $683 млн. Ее мажоритарный акционер – Алексей Мордашов, ему принадлежит 79% акций.