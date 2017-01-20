Все новости

20.01.17 / 12:39 Новости / Россия и мир

«Северсталь» в 2016 году увеличила производство на 2%

До 11,45 млн тонн

Северсталь производство

Фото АБН

«Северсталь» в 2016 году увеличила производство стали на 2% год к году. Компания сообщила об этом в пятницу.

Производство стали составило 11,45 млн тонн. Производство чугуна достигло 9,24 млн тонн. Это на 1% больше, чем годом ранее.

Доля продаж «Северстали» на внутреннем рынке выросла до 63%. Реализация стальной продукции увеличилась на 1% год к году и составила 10,82 млн тонн.

Отметим, «Северсталь» — сталелитейная и горнодобывающая компания. Она состоит из двух основных дивизионов: «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Российская сталь». На нее приходится менее 1 % металлургического производства в мировых масштабах.

В прошлом году выручка «Северстали» достигла $683 млн. Ее мажоритарный акционер – Алексей Мордашов, ему принадлежит 79% акций.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016