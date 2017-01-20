Все новости

20.01.17 / 14:25 Новости / Россия и мир

СГК увеличила отпуск тепловой энергии на 10% в 2016 году

Показатель превысил 27,48 млн гигакалорий

Производство тепловой энергии предприятиями «Сибирской генерирующей компании» по итогам 2016 года выросло на 10%. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Производство составило 27,48 млн гигакалорий. Выработка электроэнергии по итогам 2016 года составила 35,238 млрд киловатт-часов. Это на 4,8% ниже показателей предыдущего года. Одной из причин роста отпуска тепла предприятиями СГК в 2016 году стала низкая температура в зимние месяцы и длительный отопительный период в сибирских городах из-за холодного мая.

Отметим, «Сибирская генерирующая компания» обеспечивает теплом 3 млн человек. Компания занимается производством, транспортировкой и сбытом тепловой и электроэнергии. СГК основана в 2009 году. Она принадлежит предпринимателю Андрею Мельниченко.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016