СГК увеличила отпуск тепловой энергии на 10% в 2016 году Показатель превысил 27,48 млн гигакалорий

Производство тепловой энергии предприятиями «Сибирской генерирующей компании» по итогам 2016 года выросло на 10%. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Производство составило 27,48 млн гигакалорий. Выработка электроэнергии по итогам 2016 года составила 35,238 млрд киловатт-часов. Это на 4,8% ниже показателей предыдущего года. Одной из причин роста отпуска тепла предприятиями СГК в 2016 году стала низкая температура в зимние месяцы и длительный отопительный период в сибирских городах из-за холодного мая.

Отметим, «Сибирская генерирующая компания» обеспечивает теплом 3 млн человек. Компания занимается производством, транспортировкой и сбытом тепловой и электроэнергии. СГК основана в 2009 году. Она принадлежит предпринимателю Андрею Мельниченко.