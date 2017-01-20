Обнаружены шестеро выживших в попавшем под лавину отеле в Италии Среди них есть ребенок

Спасатели обнаружили шестерых выживших в попавшем под лавину отеле в Италии. Об этом в пятницу пишет итальянское издание Repubblica.

В настоящее время спасатели пытаются достать их из-под снега. Среди выживших есть один ребенок.

Добавим, люди находятся под обломками. Для их спасения на место произошедшего вылетели вертолеты с необходимым оборудованием.

Напомним, в среду отель в Центральной Италии накрыла лавина снега. Это произошло из-за несколько землетрясений магнитудой от 5 до 5,5. В здании отеля находились 30 человек.