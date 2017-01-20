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20.01.17 / 14:32 Новости / Общество / Россия и мир

Обнаружены шестеро выживших в попавшем под лавину отеле в Италии

Среди них есть ребенок

шестеро италияСпасатели обнаружили шестерых выживших в попавшем под лавину отеле в Италии. Об этом в пятницу пишет итальянское издание Repubblica.

В настоящее время спасатели пытаются достать их из-под снега. Среди выживших есть один ребенок.

Добавим, люди находятся под обломками. Для их спасения на место произошедшего вылетели вертолеты с необходимым оборудованием.

Напомним, в среду отель в Центральной Италии накрыла лавина снега. Это произошло из-за несколько землетрясений магнитудой от 5 до 5,5. В здании отеля находились 30 человек.

По материалам: repubblica.it
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