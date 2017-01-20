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20.01.17 / 04:08 Новости / Общество / Россия и мир

Кадыров объявил СКФО процветающим регионом России

Глава Чеченской республики считает произошедшее изменение полезными

Рамзан Кадыров фото из его инстаграмаКадыров объявил СКФО процветающим регионом России. Об этом Рамзан Кадыров написал в четверг на своей странице в Instagram.

 

Кадыров отметил, что «сегодня мы можем уверенно говорить, что это было исключительно мудрое и своевременное решение. Образование СКФО дало новый импульс развитию экономики, росту уровня жизни населения и укреплению безопасности в наших субъектах». Кроме того, глава выразил уверенность, что за счет общих сил народ СКФО достигнет больших успехов.

 
Напомним, СКФО выделен из состава Южного федерального округа решением президента России Дмитрия Медведева от 19 января 2010 года. Учреждение СКФО является первым изменением количества федеральных округов с момента их образования в 2000 году президентом России Владимиром Путиным. Состав округа образуют Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край.

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