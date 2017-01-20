Стоимость нефти марки Brent увеличилась В настоящее время ее цена - $54,39 за баррель

Стоимость нефти марки Brent увеличилась. Об этом стало известно в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в пятницу.



Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь выросла на 0,864%. Цена на нефть марки WTI прибавилась на 0,468% — до $51,32 за баррель.

Как отмечал «Коммерсантъ», на сырьевой рынок оказывают негативное влияние прогнозы по увеличению объемов добычи сланцевой нефти в США. Но российская валюта продолжает удерживаться на уровне 60 рублей за доллар. Этот показатель служит высокому спросу на рубли со стороны иностранных инвесторов. Эксперты указывают, что в настоящее время рублевая стоимость нефти держится на допустимом для российского бюджета уровне.



Напомним, Интеконтинентальная биржа – собрание товарных бирж и клиринговых центров, занимающееся как биржевыми, так и внебиржевыми сделками. Образовалось 12 лет назад. Именно в рамках этой биржи устанавливает мировые цены на нефть.