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20.01.17 / 08:50 Новости / Россия и мир / Экономика

Стоимость нефти марки Brent увеличилась

В настоящее время ее цена - $54,39 за баррель

Нефть Brent

Фото: kursiv.kz

Стоимость нефти марки Brent увеличилась. Об этом стало известно в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в пятницу. 

 
Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь выросла на 0,864%. Цена на нефть марки WTI прибавилась на 0,468% — до $51,32 за баррель.
Как отмечал «Коммерсантъ», на сырьевой рынок оказывают негативное влияние прогнозы по увеличению объемов добычи сланцевой нефти в США. Но российская валюта продолжает удерживаться на уровне 60 рублей за доллар. Этот показатель служит высокому спросу на рубли со стороны иностранных инвесторов. Эксперты указывают, что в настоящее время рублевая стоимость нефти держится на допустимом для российского бюджета уровне.

 
Напомним, Интеконтинентальная биржа – собрание товарных бирж и клиринговых центров, занимающееся как биржевыми, так и внебиржевыми сделками. Образовалось 12 лет назад. Именно в рамках этой биржи устанавливает мировые цены на нефть.

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