Медведев установил критерии предоставления субсидий легпрому Для их получения организации необходимо привлекать не более 80% от общей стоимости проекта

Медведев утвердил критерии предоставления субсидий легпрому на проценты по кредитам. Об этом в кабмине сообщили в пятницу.

Полученные средства могут направить на погашение части процентов по кредитам, связанным с новыми инвестпроектами по техническому перевооружению. Согласно документу, «субсидирование процентных ставок по кредитам направлено на техническую и технологическую модернизацию предприятий легкой промышленности для обеспечения повышения рентабельности и конкурентоспособности продукции, а также снижения ее себестоимости и расширения ассортимента».

Известно, что выплаты планируется предоставлять организациям, прошедшим отбор инвестиционных проектов на конкурсной основе, а также с учетом установленных требований. Основополагающей целью проекта должно быть создание нового производства продукции легкой и текстильной промышленности.