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20.01.17 / 12:11 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге будут судить дальнобойщика Бажутина

Которого задержали утром

Фото: report.az

Фото: report.az

В Московском районном суде Петербурга состоится заседания по делу дальнобойщика Андрея Бажутина. Об этом АБН в пятницу сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Суд состоится в пятницу во второй половине дня. Полиция задержала Бажутина утром. Против него завели административное дело за участие в протесте на ЗСД. Дальнобойщику грозит до 15 суток лишения свободы. Сторонники Андрея Бажутина предполагают, что задержание может быть связано с готовящимися протестными акциями.

Напомним, 5 января въезд на ЗСД заблокировали представители Объединения перевозчиков России. Таким образом они протестовали против платного проезда по магистрали, который, по сути, является теперь единственной дорогой для перевозчиков. Андрей Бажутин – председатель ОПР. Во время акции он ударил шлагбаум. Формально это было ДТП, из-за которого и образовалась многокилометровая пробка.

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