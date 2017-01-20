В Петербурге будут судить дальнобойщика Бажутина Которого задержали утром

В Московском районном суде Петербурга состоится заседания по делу дальнобойщика Андрея Бажутина. Об этом АБН в пятницу сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Суд состоится в пятницу во второй половине дня. Полиция задержала Бажутина утром. Против него завели административное дело за участие в протесте на ЗСД. Дальнобойщику грозит до 15 суток лишения свободы. Сторонники Андрея Бажутина предполагают, что задержание может быть связано с готовящимися протестными акциями.

Напомним, 5 января въезд на ЗСД заблокировали представители Объединения перевозчиков России. Таким образом они протестовали против платного проезда по магистрали, который, по сути, является теперь единственной дорогой для перевозчиков. Андрей Бажутин – председатель ОПР. Во время акции он ударил шлагбаум. Формально это было ДТП, из-за которого и образовалась многокилометровая пробка.