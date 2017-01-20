В Петербурге откроется тактильный музей И новое интерактивное пространство «Мир на ощупь»

В Петербурге откроется первый в городе тактильный музей. Об этом в пятницу сообщили в проекте «Мир на ощупь».

Музей начнет работу 25 января в рамках нового интерактивного пространства проекта «Мир на ощупь» на Большом проспекте Петроградской стороны, 84. Организаторы проекта предлагают «развлекательно-образовательные активности в темноте». На площади в 500 кв. м обустроили пять зон: тактильный музей города, школьный класс, кафе, кухню и звуковую комнату.

Напомним, первое пространство проекта «Мир на ощупь» появилось в Петербурге в сентябре 2015 года в ТК «Питерленд». Там имитируют один день из жизни незрячего человека. Посещаемость пространства в месяц — 6 тыс. человек. В 2015 году пространство «Мир на ощупь» признали «Лучшим социальным проектом». Он также получил около 30 премий в сфере социального предпринимательства. В проекте «Мир на ощупь» по всей России официально трудоустроены более 40 инвалидов, 20 из них — в возрасте от 22 до 47 лет.