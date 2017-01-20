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20.01.17 / 17:22 Новости / Россия и мир

Тамбовский завод не выплатил сотрудникам 29 млн рублей

Деньги не получили более 400 работников

тамбов заводТамбовский завод, название которого не раскрывается, не выплатил своим сотрудникам почти 29 млн рублей. Об этом в пятницу сообщило областное управление Следственного комитета.

По версии следствия, руководство предприятия с сентября по декабрь прошлого года не выдавало зарплату 400 сотрудникам. Объем задолженности за это время достиг около 29 млн рублей.

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших, проводят выемку документов и собирают доказательства. Они возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

Отметим, осенью прошлого года Тамбовстат сообщал о снижении долгов по зарплате в регионе. Так, в октябре задолженность достигла 600 тыс. рублей. Деньги тогда не могли получить 19 сотрудников из двух компаний. В сентябре долг составлял около 2,6 млн рублей.

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