Тамбовский завод не выплатил сотрудникам 29 млн рублей Деньги не получили более 400 работников

Тамбовский завод, название которого не раскрывается, не выплатил своим сотрудникам почти 29 млн рублей. Об этом в пятницу сообщило областное управление Следственного комитета.

По версии следствия, руководство предприятия с сентября по декабрь прошлого года не выдавало зарплату 400 сотрудникам. Объем задолженности за это время достиг около 29 млн рублей.

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших, проводят выемку документов и собирают доказательства. Они возбудили уголовное дело по факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

Отметим, осенью прошлого года Тамбовстат сообщал о снижении долгов по зарплате в регионе. Так, в октябре задолженность достигла 600 тыс. рублей. Деньги тогда не могли получить 19 сотрудников из двух компаний. В сентябре долг составлял около 2,6 млн рублей.