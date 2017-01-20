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20.01.17 / 15:46 Новости / Общество / Россия и мир

В Тамбовской области построят школу за 1 млрд рублей

Для 1,27 тыс. школьников

тамбовская областьВ городе-наукограде Мичуринск Тамбовской области построят школу, приблизительная стоимость которой составляет 1 млрд рублей. Местная администрация сообщила об этом в пятницу.

Строительство школы завершится к 2018 году. Площадь здания составит 9,7 тыс. кв. м, всей территории – 6,25 га.

Школа будет представлять из себя трехэтажное здание, состоящее из центрального и четырех присоединенных корпусов. Здесь будут обучаться школьники 5-11 классов. Учебное заведение сможет принять более 1,27 тыс. детей.

Отметим, Мичуринск стал наукоградом в 2003 году. Это первый и единственный в России наукоград в агропромышленном комплексе. Население города составляет более 97,4 тыс. человек.

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