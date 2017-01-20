Uber выплатит $20 млн штрафа водителям в США Обещала им слишком высокие доходы

Окружной суд в Сан-Франциско обязал Uber выплатить штраф в размере $20 млн из-за обмана своих водителей. Обвинение против компании выдвинула Федеральная торговая комиссия (FTC) США.

Как передает издание The Hill, почти в 20 американских городах Uber завышала сумму, которую могут заработать ее водители. К примеру, на сайте компании в Нью-Йорке было указано, что годовой доход ее водителей превышает $90 тыс. На самом деле он составлял $29 тыс.

Также с января по март 2015 году на сайте объявлений Craigslist было указано, что почасовая оплата водителей Uber в Бостоне составляет $25. По информации FTC, в реальности такую сумму в Бостоне получали лишь 10% водителей компании

Uber согласилась выплатить компенсации водителям. При этом сам факт обмана компания отрицает.

Напомним, компания Uber была основана в 2009 году в Сан-Франциско. На данный момент она работает во многих странах мира. В Росси заказать такси через приложение компании можно в 26 городах. Впервые в РФ Uber появился в Москве и Петербурге.